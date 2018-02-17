04:00 17.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сегодня Волкер обсудит с Климкиным ситуацию на Донбассе

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин готовится обсудить процесс урегулирование конфликта на востоке Украины с спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером. Об этом передает пресс-служба главы МИДа.

Сегодня Волкер обсудит с Климкиным ситуацию на Донбассе

Встреча состоится утром, Климкин сообщил журналистам о возможных темах дискуссии с Волкером. Вероятно, будут обсуждаться детали встречи глав МИДа Германии, Украины и России по вопросу введения миротворческой миссии, отдельно украинский министр обсудит даты поставок Украине летального оружия. Для Волкера возможность урегулирования невозможна без участия России.

Дискуссия пройдет около часа, далее Климкин встретиться с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Напомним, что из-за отсутствия министра иностранных дел Франции встречу в "нормадском формате" перенесли на 17 февраля. 

Отдельно пройдет диалог на тему - "Влияние технологии на демократию", в котором примет участие украинский Климкин также будет принимать участие.

Как сообщалось в "Ура-Информ", стало известно, кто из европейских политиков первым выступит на Мюнхенской конференции.

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