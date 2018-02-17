18:19 17.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко просит Мэй поддержать инициативу Киева о введении миротворцев на Донбассе - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Порошенко просит Мэй поддержать инициативу Киева о введении миротворцев на Донбассе - ФОТО

Главной темой для разговора стала готовящаяся миротворческая миссия, которая до конца года может быть развернута на Донбассе. Порошенко попросил Мэй определиться с количеством контингента, которая Британия может направить в Украину для урегулирования конфликта.

Мэй позитивно приняла во внимание слова украинского лидера, что подтвердилось в сообщении Порошенка на своей странице о визите Мэй в Киев. Крмое того, лидеры договорились продолжить проведение учебной миссии для украинских военных в рамках операции "Orbital".

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. 

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