Порошенко просит Мэй поддержать инициативу Киева о введении миротворцев на Донбассе - ФОТО

Главной темой для разговора стала готовящаяся миротворческая миссия, которая до конца года может быть развернута на Донбассе. Порошенко попросил Мэй определиться с количеством контингента, которая Британия может направить в Украину для урегулирования конфликта.

Мэй позитивно приняла во внимание слова украинского лидера, что подтвердилось в сообщении Порошенка на своей странице о визите Мэй в Киев. Крмое того, лидеры договорились продолжить проведение учебной миссии для украинских военных в рамках операции "Orbital".

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.