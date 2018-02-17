12:53 17.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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О чем говорили Мэттис и Порошенко на полях Мюнхена: стали известны детали диалога

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Об этом передает пресс-служба главы государства.

О чем говорили Мэттис и Порошенко на полях Мюнхена: стали известны детали диалога

Президент подтвердил готовность Вашингтона продолжать поддерживать санкционный режим в отношении Москвы. Порошенко выразил благодарность Мэттису за предоставленное оборонительное вооружение в виде 20 боевых комплексов Джавелин. 

В свою очередь Мэттис, подтвердил позицию Пентагона о поддержке инициативы о введении миротворческой миссии на востоке Украины. Отдельно глава Пентагона отметил успехи нашей страны в реформировании армии по европейским стандартам, подчеркнув, что подобные изменения помогут стране приблизиться к реализации дорожной карты по членству в НАТО.

США как и раньше считает украинский вектор внешней политики приоритетным, и наше руководство будет делать все возможное, чтобы укреплять устойчивость Украины в противостоянии Российской Федерации.

Как сообщалось в "Ура-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что урегулирование конфликта на Донбассе неминуемо.

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