Между Столтенбергом и Порошенко состоялась "мировая встреча"

Украина стремительно продолжает евроинтеграционный курс и реформирование всех институтов для членства в ЕС. Столтенберг отметил успех страны в процессе реформировании и экономическом росте, он считает, что нынешняя Европа заинтересована в Украине как экономическом и стратегическом партнере по безопасности.

Столтенберг настаивает на усилении обороноспособность Украины, которая выступает "крепостью Европы" в восточной Европе.

Лидер украинского государства обсудил с Генеральным секретарем перспективы усиления сотрудничества и выполнения пунктов по вступлению страны в состав Альянса. Ранее Прошенко провел ключевую встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Порошенко рассказал, о чем говорил с Путиным.