22:00 17.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Между Столтенбергом и Порошенко состоялась "мировая встреча"

На полях Мюнхенской конференции президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Между Столтенбергом и Порошенко состоялась

Украина стремительно продолжает евроинтеграционный курс и реформирование всех институтов для членства в ЕС. Столтенберг отметил успех страны в процессе реформировании и экономическом росте, он считает, что нынешняя Европа заинтересована в Украине как экономическом и стратегическом партнере по безопасности. 

Столтенберг настаивает на усилении обороноспособность Украины, которая выступает "крепостью Европы" в восточной Европе.

Лидер украинского государства обсудил с Генеральным секретарем перспективы усиления сотрудничества и выполнения пунктов по вступлению страны в состав Альянса. Ранее Прошенко провел ключевую встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее  Порошенко рассказал, о чем говорил с Путиным.

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