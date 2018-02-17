05:00 17.02.2018 | Политика | Новости
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Германия будет поддерживать миротворческую миссию на Донбассе, - Меркель

Германия поддерживает мирный процесс урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом Onet.

Германия будет поддерживать миротворческую миссию на Донбассе, - Меркель

Во время переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, Меркель подтвердила свое решение о начале процесса создания европейской армии. Польский премьер также готов поддержать официальный Киев в вопросе введения "голубых шлемов" на восточные территории Украины. Моравецкий еще раз напомнил Украине о готовности к диалогу в вопросе нового закона "Об исторической памяти".

Меркель отметила, что строительство газопровода из России в Германию "Северный поток-2" никак не повлияет на дестабилизацию газоснабжения Европы, однако к этому нужно быть готовыми. 

"У нас общие взгляды на Украину. Мы бы хотели, чтобы суверенитет Украины был соблюден", - подытожила канлер.

Как сообщалось в "Ура-Информ", генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что наличие ядерного оружие у России, Китая и КНДР создает риски для мировой безопасности. 

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