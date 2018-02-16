21:51 16.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Венгрия обвиняет Украину в использовании лжи на международном уровне

Венгрия как и раньше призывает Украину отменить новый закон "Об образовании" и заменить седьмой пункт в документе. Об этом передает сайт венгерского правительства.

Венгрия обвиняет Украину в использовании лжи на международном уровне

В официальном уведомлении венгерских властей говорится, что страна (имеется ввиду Украина), которая взяла курс на евроинтеграцию в европейскую семью, не должна ущемлять права национальных меньшинств, а также соблюдать международные правила Европейского союза.

Будапешт обвинил Киев в намеренном использовании целой "кампании лжи" для дискредитации требований Венгрии. В частности, речь идет о том, что якобы закарпатские венгры участвовали в разработке нового украинского закона об образовании. Данные же венгерского правительства говорят об обратном. Несмотря на решение Венецианкой комиссии, Венгрия будет продолжать блокировать работу НАТО.

"Украина должна наконец начать переговоры с закарпатскими венграми", - подчеркивается сообщении.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина НАТО на уровне министров обороны.

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