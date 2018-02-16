В МИД Литвы будут полностью поддерживать единство с Украиной

По словам министра, между литовцами и украинцами всегда была дожеская позиция и во время борьбы против царского гнета, и в послевоенной партизанской борьбе, и вместе скитаясь в сибирской ссылке. Единственная цель, которая всегда объединяла народы – свобода.

На поддержку литовцев в 1991 году украинцы организовывали огромные демонстрации в Киеве и других городах Украины.

Линкявичус отметила, что увиденное в Широкино, Авдеевке и Мариуполе шокирует. Война на Востоке Украины, которая продолжается и сейчас, - это рана Европы.

В результате агрессивное поведение России бросает серьезный вызов всему трансатлантическому сообществу, поэтому идея единства демократического мира сегодня как никогда актуальна.

Глава МИД добавила, что консолидированная позиция международного сообщества по незаконной аннексии Крыма и военной агрессии против Украины и мобилизация разносторонней помощи Украине стали одним из самых прочных образцов такого единства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен посетит с рабочим визитом Литовскую Республику. Глава украинского государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства.