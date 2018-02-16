Транзит газа должен проходить через Украину, - Моравецкий 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что транзит газа в Европу должен проходить через Украину.
Об этом сообщает Польское радио.
По словам Моравецкого, это очень важный политический вопрос, который может повлечь за собой серьезные угрозы. Такая ситуация может сложится если Nord Stream-2, то есть вторая нитка Северного потока, будет построена.
От также выступил категорически против того, чтобы Россия получила возможность транспортировать газ в Европу в обход Украины.
По мнению премьер-министра, зависимость от украинского транзита сдерживает Россию от агрессии и эскалации конфликта на Донбассе.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", российский газовый монополист Газпром в 2017 году поставил более 2,4 млрд куб. м природного газа на Донбасс. В Газпроме считают, что Нафтогаз должен ему за поставленный газ 3,3 млрд долларов. В эту сумму входят поставки газа с первого квартала 2013 года – до первого квартала 2017 года.