Транзит газа должен проходить через Украину, - Моравецкий 

Об этом сообщает Польское радио.

По словам Моравецкого, это очень важный политический вопрос, который может повлечь за собой серьезные угрозы. Такая ситуация может сложится если Nord Stream-2, то есть вторая нитка Северного потока, будет построена.

От также выступил категорически против того, чтобы Россия получила возможность транспортировать газ в Европу в обход Украины.

По мнению премьер-министра, зависимость от украинского транзита сдерживает Россию от агрессии и эскалации конфликта на Донбассе.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", российский газовый монополист Газпром в 2017 году поставил более 2,4 млрд куб. м природного газа на Донбасс. В Газпроме считают, что Нафтогаз должен ему за поставленный газ 3,3 млрд долларов. В эту сумму входят поставки газа с первого квартала 2013 года – до первого квартала 2017 года.