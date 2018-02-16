16:51 16.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сенцова и Сущенко могут обменять на дезертиров из Крыма

Украинского журналиста Романа Сущенко и кинорежиссера Олега Сенцова собираются обменять на бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые были пригоровены к 13 и 14 годам тюрьмы.

Сенцова и Сущенко могут обменять на дезертиров из Крыма

Соответствующие заявление сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

Отметим, что пока неизвестно будут ли Одинцов и Баранов оспаривать такое решение. Однако, по состоянию на 16 февраля, дело Сущенко уже передали в суд. Поэтому, сейчас идет активная подготовка к обмену Баранова и Одинцова на Сущенко и Сенцова.

Также предствитель Лутковской добавил, что обмен может состоятся в том случае, если заключенные с обеих сторон получат приговоры в России и в Украине. К слову, только после этого, они могут быть помилованы.

Напомним, как сообщал арнее "УРА-Информ", фильм российского производства об украинском политзаключенном Олеге Сенцове получил награду на фестивале документального кино о правах человека Verzio International в Будапеште. Кинолента известна под названием "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова".

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