Об этом сообщает издание Интерфакс.

Так, согласно решению ВС России, иск Ксении Собчак об отмене постановления ЦИК России от 6 февраля 2018 года "О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина" - сочли не принимать.

Из этого следует, что Верховный суд РФ не увидел нарушений законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей Путина в качестве кандидата на выборы президента. Также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на эту должность.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин считает "кремлевский доклад" недружественный акт со стороны Вашингтона, который вредит отношениям двух стран.