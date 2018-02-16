13:29 16.02.2018 | Политика | Новости
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Суд в России разрешил Путину в четвертый раз участвовать в выборах

Верховный суд России признал полностью законной регистрацию действующего президента Владимира Путина в качестве кандидата на выборы главы государства.

Суд в России разрешил Путину в четвертый раз участвовать в выборах

Об этом сообщает издание Интерфакс.

Так, согласно решению ВС России, иск Ксении Собчак об отмене постановления ЦИК России от 6 февраля 2018 года "О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина" - сочли не принимать.

Из этого следует, что Верховный суд РФ не увидел нарушений законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей Путина в качестве кандидата на выборы президента. Также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на эту должность.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин считает "кремлевский доклад" недружественный акт со стороны Вашингтона, который вредит отношениям двух стран.

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