Стало известно, кто из европейских политиков первым выступит на Мюнхенской конференции

Сегодня в Мюнхене проходит большая конференция по вопросам мировой и европейской безопасности при участии ключевых политиков, министров, военных и чиновников. Об этом передает официальный сайт мероприятия.
Главным вопросом на полях Мюнхена станет дискуссия, посвященная улучшения обороноспособности НАТО и ЕС в возможном противостоянии ядерным угрозам. Отдельно пройдет диалог на тему - "Влияние технологии на демократию", в котором примет участие украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Кроме того, украинский президент Петр Порошекно выступит с докладом о ситуации на востоке Украины и прокомментирует ситуацию о введении мировтворческой миссии.
На Мюнхенской конференции-2018 завтра выступит более 20 политиков
- министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
- премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
- глава Еврокомисси Жан-Клод Юнкер
- премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
- федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
- премьер-министр Франции Эдуар Филипп
- премьер-министр Турции Бинали Йылдырым
- министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
В СМИ уже успели окрестить формат конференции, как "парад премьеров".
Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Павел Климкин подтвердил встречу "нормандской четверки" в Мюнхене без главы МИД Франции.