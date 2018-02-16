Стало известно, кто из европейских политиков первым выступит на Мюнхенской конференции

Главным вопросом на полях Мюнхена станет дискуссия, посвященная улучшения обороноспособности НАТО и ЕС в возможном противостоянии ядерным угрозам. Отдельно пройдет диалог на тему - "Влияние технологии на демократию", в котором примет участие украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Кроме того, украинский президент Петр Порошекно выступит с докладом о ситуации на востоке Украины и прокомментирует ситуацию о введении мировтворческой миссии.

На Мюнхенской конференции-2018 завтра выступит более 20 политиков

- министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

- премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

- глава Еврокомисси Жан-Клод Юнкер

- премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

- федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц

- премьер-министр Франции Эдуар Филипп

- премьер-министр Турции Бинали Йылдырым

- министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

В СМИ уже успели окрестить формат конференции, как "парад премьеров".

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Павел Климкин подтвердил встречу "нормандской четверки" в Мюнхене без главы МИД Франции.