15:12 16.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Саакашвили был замечен журналистами в аэропорту Мюнхен - ФОТО

Экс-грузинского президента Михаила Саакашвили, которого депортировали и лишили украинского граждансва в пятницу, 16 февраля, застали в аэропорту Мюнхена представители СМИ. 

Саакашвили был замечен журналистами в аэропорту Мюнхен - ФОТО

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что совсем случайно встретились с грузинским политиком в транзитном терминале аэропорта. Саакашвили был без охраны, поэтому его никто не сопровождал.

Третий президент Грузии был одет в довольно помятое пальто, джинсы и кроссовки с белой подошвой. На вопрос журналистов, что он здесь делает, Саакашвили заявил, что едет из Амстердама в Брюссель. Также он заявил, что всегда ходит без охраны.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, планирует выступить с отдельной речью на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

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