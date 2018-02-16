Саакашвили был замечен журналистами в аэропорту Мюнхен - ФОТО

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что совсем случайно встретились с грузинским политиком в транзитном терминале аэропорта. Саакашвили был без охраны, поэтому его никто не сопровождал.

Третий президент Грузии был одет в довольно помятое пальто, джинсы и кроссовки с белой подошвой. На вопрос журналистов, что он здесь делает, Саакашвили заявил, что едет из Амстердама в Брюссель. Также он заявил, что всегда ходит без охраны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, планирует выступить с отдельной речью на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.