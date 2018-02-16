Порошенко в пятницу выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

Ориентировочное время выступления президента Украины около восьми часов вечера по киевскому времени. Глава государства, вероятно, будет говорить о безопасности в Европе и агрессии России в Украине.

Ожидается также, что на конференции выступят Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава МВФ Кристин Лагард, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер, а также представители руководства ряда государств.

Напомним, 54-я Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 16-18 февраля. В конференции примут более 20 руководителей государств и правительств, а также главы крупнейших международных компаний.

Как сообщал УРА-Информ, накануне заместитель главы АП Константин Елисеев в эфире одного из телеканалов также анонсировал встречи главы государства с другими мировыми лидерами на полях Мюнхенской конференции, в том числе не исключил встречи Президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.