Порошенко в пятницу выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, планирует выступить с отдельной речью на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Ориентировочное время выступления президента Украины около восьми часов вечера по киевскому времени. Глава государства, вероятно, будет говорить о безопасности в Европе и агрессии России в Украине.
Ожидается также, что на конференции выступят Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава МВФ Кристин Лагард, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер, а также представители руководства ряда государств.
Напомним, 54-я Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 16-18 февраля. В конференции примут более 20 руководителей государств и правительств, а также главы крупнейших международных компаний.
Как сообщал УРА-Информ, накануне заместитель главы АП Константин Елисеев в эфире одного из телеканалов также анонсировал встречи главы государства с другими мировыми лидерами на полях Мюнхенской конференции, в том числе не исключил встречи Президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.