Порошенко с рабочим визитом отправится в Литву

Глава украинского государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Как сообщает пресс-служба президента, визит состоится по приглашению президента Литовской Республики Дали Грибаускайте.

Ожидается, что в этих мероприятиях также примут участие главы ряда других европейских государств, а также руководители институтов Европейского союза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году во время встречи с Грибаускайте, которая состоялась 8 декабря, Порошенко пообещал в ближайшее время внести законопроект об антикоррупционном суде в Верховную Раду Украины.