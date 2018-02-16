07:30 16.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко с рабочим визитом отправится в Литву

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, намерен посетит с рабочим визитом Литовскую Республику.

Порошенко с рабочим визитом отправится в Литву

Глава украинского государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Как сообщает пресс-служба президента, визит состоится по приглашению президента Литовской Республики Дали Грибаускайте.

Ожидается, что в этих мероприятиях также примут участие главы ряда других европейских государств, а также руководители институтов Европейского союза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году во время встречи с Грибаускайте, которая состоялась 8 декабря, Порошенко пообещал в ближайшее время внести законопроект об антикоррупционном суде в Верховную Раду Украины.

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