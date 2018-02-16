20:09 16.02.2018 | Политика | Новости
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Мы должны бороться с гонкой ядерных вооружений, а не примкнуть к ней, - Столтенберг

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что наличие ядерного оружие у России, Китая и КНДР создает риски для мировой безопасности. Об этом сообщает пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Мы должны бороться с гонкой ядерных вооружений, а не примкнуть к ней, - Столтенберг

Генсек считает, что необходимо делать все возможное, чтобы Москва и Вашингтон придерживались соглашения 1987 года, когда между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом был подписан договор об утилизации ядерных ракет средней и малой дальности. Также Столтенберг выразил обеспокоенность постоянным развитием ядерной программы Северной Кореи. Для понимания опасности проблемы он подчеркнул, что Мюнхен находится в радиусе поражения ракет КДНР, Вашингтон еще нет.

Отдельным пунктом он вынес ядерные субмарины, которыми обзавелись китайские военные, что может создает дополнительные угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также могут угрожать суверенитету государства Тайвань.

"Мир, в котором у России, Китая и КНДР есть ядерное оружие, а у НАТО - нет, небезопасный мир", - резюмирует председатель НАТО.

Как сообщалось в "Ура-Информ", сегодня, 16 февраля 2018 года, стартовала 54-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится в течение трех дней.

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