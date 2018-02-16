19:30 16.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минэнерго внесет на рассмотрение Кабмина законопроект о погашении задолженности на ОРЭ

Министерству энергетики и угольной промышленности Украины поручили внести на рассмотрение Кабинета министров законопроект о погашении задолженности на оптовом рынке электрической энергии.

Минэнерго внесет на рассмотрение Кабмина законопроект о погашении задолженности на ОРЭ

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что дано поручение Министерству энергетики и угольной промышленности безотлагательно внести на рассмотрение правительства Украины законопроект о погашении задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии.

Соответствующий документ должен быть выверен правительством и направлен в парламент для обсуждения и последующего принятия.

Ранее сообщалось, что завершился проект Евросоюза по поддержке Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в процессе реформирования рынка электроэнергии.

В рамках проекта при помощи Словакии стороны совместно работали над внедрением в Украине свободного доступа третьих сторон к электрическим сетям, над улучшением конкуренции путем разукрупнения электрораспределительных компаний, а также над обеспечением регулятором защиты прав потребителей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании дало согласие на бюджет Фонда социального страхования. Соответствующее решение размещено на сайте правительства.

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