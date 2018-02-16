Кимкин подтвердил встречу "нормандской четверки" в Мюнхене без главы МИД Франции

Министр иностранных дел Франции не сможет присутствовать во встрече, но будет присутствовать его представитель. Об этом рассказал журналистами глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

По его словам, главные темы, которые будут обсуждаться на встрече – безопасность, освобождение заложников, гуманитарная часть.

Весте с тем министр сообщил, что запланировал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, на которой поднимет вопросы украинских политзаключенных и миротворческой миссии на Донбассе.

Напомним, предыдущая встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоялась 18 февраля 2017 года "на полях" прошлой Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, планирует выступить с отдельной речью на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности. Ориентировочное время выступления президента Украины около восьми часов вечера по киевскому времени. Глава государства, вероятно, будет говорить о безопасности в Европе и агрессии России в Украине.