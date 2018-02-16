Кабмин отправил в Раду изменения в закон об образовании

Как сказано на сайте украинского парламента, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №8046 (о внесении изменений в пункт из раздела ХII "Заключительные и переходные положения" закона "Об образовании" относительно уточнения некоторых положений). Вместе с тем на данный момент текста документа на сайте Рады нет.

Напомним, 14 февраля правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона "Об образовании" и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи с 2020 до 2023 года.

В переходных положениях закона говорится, что "лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке".

Как сообщал УРА-Информ, 12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не откажется от своей политики в отношении украинского закона об образовании без юридических гарантий.