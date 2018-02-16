19:57 16.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Генсек ОБСЕ обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер во время конференции проговорил со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером пути преодоления тупика в сложившейся ситуации в Донбассе.

Генсек ОБСЕ обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

Об этом Гремингер сообщил на своей странице в Twitter.

По словам генсека ОБСЕ, встреча с американским дипломатом предшествовала открывшейся сегодня Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время встречи обсуждалось обострение ситуации на востоке Украины и пути преодоления тупика в политической сфере и сфере безопасности.

Ранее ОБСЕ заявила о "спирали насилия" на востоке Украины. А заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хуг подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на прошлой неделе миссия наблюдала очень опасную ситуацию. 

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