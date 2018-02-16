Генсек ОБСЕ обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер во время конференции проговорил со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером пути преодоления тупика в сложившейся ситуации в Донбассе.
Об этом Гремингер сообщил на своей странице в Twitter.
По словам генсека ОБСЕ, встреча с американским дипломатом предшествовала открывшейся сегодня Мюнхенской конференции по безопасности.
Во время встречи обсуждалось обострение ситуации на востоке Украины и пути преодоления тупика в политической сфере и сфере безопасности.
Ранее ОБСЕ заявила о "спирали насилия" на востоке Украины. А заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хуг подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на прошлой неделе миссия наблюдала очень опасную ситуацию.