Генсек ОБСЕ обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

Об этом Гремингер сообщил на своей странице в Twitter.

По словам генсека ОБСЕ, встреча с американским дипломатом предшествовала открывшейся сегодня Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время встречи обсуждалось обострение ситуации на востоке Украины и пути преодоления тупика в политической сфере и сфере безопасности.

Ранее ОБСЕ заявила о "спирали насилия" на востоке Украины. А заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хуг подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на прошлой неделе миссия наблюдала очень опасную ситуацию.