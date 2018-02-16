Европа не сможет самостоятельно защитить себя в случае ядерной агрессии, - Столтенберг

По его словам, Европа сейчас находится в состоянии турбулентности и собственными силами не готова будет дать отпор мировым угрозам - буль это ядерная война или масштабная биологическая катастрофа. Столтенберг сильно недоволен выходом Великобритании из ЕС, так как теперь более 80 процентов доходности НАТО будет получать от государств, которые на являются членами Евросоюза.

Стоит усилить дискуссию по вопросу безопасности европейского региона, так как в 2018 году страны будут сталкиваться не только с внутренними угрозами кибератак или терроризма, но и возможностью внешнего вмешательства и нарушения суверенитета.

"Будем говорить о многих вещах, большинство вопросов совсем не второстепенные", - резюмирует глава НАТО.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО может быть рассмотрено после проведения Киевом реформы в сфере обороны.