08:36 15.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Заместитель госсекретаря США планирует посетить Украину

Джон Салливан заместитель государственного секретаря США посетит Украину 21 февраля 2018 года и проведет встречи руководством страны.

Заместитель госсекретаря США планирует посетить Украину

Об этом говорится заявлении Госдепартамента США, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что госсекретарь планирует в Киеве провести встречи с президентом Порошенко, премьер-министром Гройсманом и министром иностранных дел Климкиным.

Также Салливан подчеркнет важность для Украины быстрого внедрения экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку в части суверенитета Украины и территориальной целостности.

Известно, что Салливан посетит Украину в рамках визита в Европу. С 16 по 23 февраля он кроме Украины посетит Германию, Италию, Латвию и Бельгию.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", визит нескольких немецких политиков в аннексированный Россией Крым является "безответственным вояжем". Это может иметь очень плачевные правовые последствия.

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