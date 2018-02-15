Заместитель госсекретаря США планирует посетить Украину

Об этом говорится заявлении Госдепартамента США, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что госсекретарь планирует в Киеве провести встречи с президентом Порошенко, премьер-министром Гройсманом и министром иностранных дел Климкиным.

Также Салливан подчеркнет важность для Украины быстрого внедрения экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку в части суверенитета Украины и территориальной целостности.

Известно, что Салливан посетит Украину в рамках визита в Европу. С 16 по 23 февраля он кроме Украины посетит Германию, Италию, Латвию и Бельгию.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", визит нескольких немецких политиков в аннексированный Россией Крым является "безответственным вояжем". Это может иметь очень плачевные правовые последствия.