12:59 15.02.2018 | Политика | Новости
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В Польше официально опубликовали закон о "бандеровской идеологии"

В среду вечером, 14 февраля, были опубликованы в официальном журнале законов Республики Польша, подписанные президентом Польши Анджеем Дудой, изменения в закон об Институте национальной памяти.

В Польше официально опубликовали закон о

Он предусматривает наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии". Согласно документу, закон вступает в силу через 14 дней со дня опубликования, за исключением двух статей, которые вступают в силу через три месяца со дня опубликования.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон об ИНП 6 февраля. Согласно решению главы государства, изменения в течение недели должны поступить на рассмотрение в Конституционный суд.

Как сообщал УРА-Информ, принятые в Польше изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.

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