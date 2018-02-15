В Польше официально опубликовали закон о "бандеровской идеологии"

В среду вечером, 14 февраля, были опубликованы в официальном журнале законов Республики Польша, подписанные президентом Польши Анджеем Дудой, изменения в закон об Институте национальной памяти.
Он предусматривает наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии". Согласно документу, закон вступает в силу через 14 дней со дня опубликования, за исключением двух статей, которые вступают в силу через три месяца со дня опубликования.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон об ИНП 6 февраля. Согласно решению главы государства, изменения в течение недели должны поступить на рассмотрение в Конституционный суд.
Как сообщал УРА-Информ, принятые в Польше изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.