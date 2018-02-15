17:49 15.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно о чем будут говорить участники "нормандской четверки" - ВИДЕО

Министры иностранных дел от "нормандской четверки" готовятся провести встречу в Мюнхене. Об этом в ходе брифинга заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Стало известно о чем будут говорить участники

По ее словам, главными темами для обсуждения станет выход РФ из СЦКК, вопрос введения миротворческой миссии, а также финальный этап освобождения заложников по формуле "всех на всех". 

Все стороны переговоров должны подтвердить готовность обеспечивать безопасность обмена пленными, однако вопрос об возврате украинских политзаключенных обсуждаться не будет, отмечает Геращенко.

Министры проведут встречу 16 февраля в 10:00 в Мюнхене.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Украину прибыли четыре освобожденных из плена в Ливии.


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