Россия готовила оккупацию Крыма еще в 2013 году, - Турчинов

По его словам, российская сторона еще в 2013 проводила совместные боевые учения вместе с Белоруссией, где отрабатывался вариант помощи иностранному государству в случае, если то обратиться в Москву с просьбой о восстановлении конституционного порядка в стране. Такой же самый сценарий был применен и во время захвата Крыма российскими войсками.

Секретарь СНБО также подтвердил информацию о том, что на момент нападения войск Российской Федерации украинская армия находилась на грани существование, не хватало ни одежды, ни боеприпасов, ни техники, все было разворовано еще со времен правления Януковича. Кроме того, на тот момент система мобилизации была разрушена на всех уровнях.

"Скрытая часть операции началась 20 февраля (2014 года - ред.), когда мы были на грани существования", - подчеркнул Турчинов.

Как сообщалось в "Ура-Информ", суд по делу о госизмене Виктора Януковича хочет допросить ряд высокопоставленных чиновников времен его президентства, в частности экс-премьера Николая Азарова.