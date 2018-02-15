Президент ЮАР Джейкоб Зума объявил об отставке

Соответствующее заявление об этом он сделал в среду, 14 февраля, в телевизионном обращении к нации. Как сообщает DW, тем самым Зума избежал рассмотрения в парламенте вопроса о вотуме доверия президенту страны, который собиралась внести его собственная правящая партия Африканский национальный конгресс.

В своем обращении к нации Зума заявил, что не согласен с этим решением, но подчиняется ему как дисциплинированный член партии.

В свою очередь вице-президент страны Сирил Рамапоса пояснил, что руководство партии намерено добиться отставки Зумы с поста президента как можно скорее, чтобы вернуть доверие избирателей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 февраля члены правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" дали президенту страны Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае грозясь устроить общенациональную стачку. В начале февраля этого года действующего с 2009 года президента ЮАР Джейкоба Зуму обвинили в коррупции.