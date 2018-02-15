Порошенко рассказал, о чем говорил с Путиным

Речь шла в основном об обмене пленными и размещении миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. Как пояснил в четверг, 15 февраля, журналистам глава государства, разговор в основном состоял из двух частей.

Часть первая - то, что было высказано ровно три года назад, в начале 2015 года при заключении Минска-2. Нам, как воздух, нужны миротворцы. Второй важной темой разговора было возвращение заложников, - рассказал Порошенко, добавив, что обсуждались конкретные детали: списки, конкретные фамилии тех, кого Украина должна вернуть с оккупированных территорий, так и тех, кого планируется вернуть из России.

Президент также подчеркнул, что сейчас делается все возможное для освобождения заложников, журналистов, активистов и крымских татар - всех, кто находится в тюрьмах России и временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 февраля Порошенко провел телефонные переговоры с Путиным.

По информации Администрации украинского президента, разговор прошел в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками.