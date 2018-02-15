Конституционный суд Польши учтет позицию Украины по "бандеровской идеологии"

Об этом в интервью одному из польских СМИ заявил министр иностранных дел Яцек Чапутович.

По словам министра, Конституционный суд может учесть сомнения украинской стороны и уточнить некоторые вопросы, чтобы развеять нынешние опасения.

Чапутович утверждает, что Польша находит взаимопонимание с Украиной в стратегических вопросах, а также подчеркнул, что Варшава поддерживает курс Киева на евроинтеграцию. Но в то же время исторические вопросы продолжают оставаться на повестке дня двусторонних отношений.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Польши Анджей Дуда выступит со специальным заявлением в Президентском дворце в Варшаве. Сообщается, что выступление запланировано на 12 часов по киевскому времени.