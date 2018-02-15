Германия примет активное участие в миротворческой миссии на Донбасс

Об этом сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам Бартельса, Германия будет помогать Украине в случае возможного объявления миротворческой операции под эгидой ООН на Донбассе.

При этом он ссылался на текст соглашения между консерваторами из ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании новой "большой коалиции", где возможная миротворческая миссия ООН на Донбассе рассматривается как путь к миру в регионе.

Также о готовности отправить миротворцев на Донбасс заявила Беларусь и Австрия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Россия дала свое согласие на размещению миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. При этом в Кремле согласны на размещение не только на линии соприкосновения, но и на более широких территориях.