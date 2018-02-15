20:31 15.02.2018 | Политика | Новости
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Дуда оправил закон об ИНП в Конституционный суд

Президент Польши Анджей Дуда в четверг, 15 февраля, направил закон об Институте национальной памяти на рассмотрение Конституционного суда страны.

Дуда оправил закон об ИНП в Конституционный суд

Как сообщает канцелярия польского президента, глава государства отправил заявление об исследовании соответствия с Конституцией закона от 26 января 2018 года об изменениях в закон об Институте национальной памяти.

Президент считает, что положения закона должны быть достаточно точными, чтобы каждый гражданин, прочитав их, понимал, может ли его поведение быть уголовно наказуемым или нет, - пояснили в канцелярии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 14 февраля, были опубликованы в официальном журнале законов Республики Польша, подписанные президентом Польши Анджеем Дудой, изменения в закон об Институте национальной памяти. Он предусматривает наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду " бандеровской идеологии".

Согласно документу, закон вступает в силу через 14 дней со дня опубликования, за исключением двух статей, которые вступают в силу через три месяца со дня опубликования.


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