Дуда оправил закон об ИНП в Конституционный суд

Как сообщает канцелярия польского президента, глава государства отправил заявление об исследовании соответствия с Конституцией закона от 26 января 2018 года об изменениях в закон об Институте национальной памяти.

Президент считает, что положения закона должны быть достаточно точными, чтобы каждый гражданин, прочитав их, понимал, может ли его поведение быть уголовно наказуемым или нет, - пояснили в канцелярии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 14 февраля, были опубликованы в официальном журнале законов Республики Польша, подписанные президентом Польши Анджеем Дудой, изменения в закон об Институте национальной памяти. Он предусматривает наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду " бандеровской идеологии".

Согласно документу, закон вступает в силу через 14 дней со дня опубликования, за исключением двух статей, которые вступают в силу через три месяца со дня опубликования.