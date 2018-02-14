В Кабмине назвали польский закон об ИНП возможной угрозой правам украинцев

Соответствующие заявление представитель правительства сделал на заседании Кабмина.

Согласно словам Розенко, сейчас необходимо снять напряжение в отношениях между Польшей и Украиной, которое обострилось после принятия скандального закона. Ведь граждане Украины, которые работают в Польше, могут наказать за какие-то слова или политические убеждения.

"Мы не можем не реагировать на последние события, в частности, относительно принятия изменений в закон об Институте национальной памяти Польши… Мы считаем, что закон должен быть изменен", - отметид вице-премьер.

В связи с этим представители украинской стороны готовы провести переговоры касательно закона об Институте национальной памяти.

"Мы надеемся, что и польская сторона проявит свое желание к урегулированию всех спорных моментов", - добавил Розенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство Польши готово растолковать все пункты нового закона о защите национальной памяти. По словам главы Постоянного комитета Совета министров Яцека Сасина, страна готова начать переговоры с Израилем и США для подробного объяснения всех положений нового закона.