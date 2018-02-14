19:25 14.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд планирует допросить Азарова и ряд чиновников времен Януковича

Суд по делу о госизмене Виктора Януковича хочет допросить ряд высокопоставленных чиновников времен его президентства, в частности экс-премьера Николая Азарова.

Суд планирует допросить Азарова и ряд чиновников времен Януковича

Такое решение было принято Оболонским судом Киева сегодня, 14 февраля.

Отмечается, высший орган страны частично удовлетворил ходатайство защиты. В частности, допросить намерены экс-главу МВД Виталия Захарченко, экс-главу АП Андрея Клюева, бывшего руководителя СБУ Александра Якименко, экс-министров обороны и иностранных дел Павла Лебедева и Леонида Кожару соответственно.

Также в планы входит дорос ряда "жителей Крыма".

При этом суд отказался удовлетворять ходатайство в части допроса ряда иностранных политиков, дипломатов и европейских чиновников.

Добавим, большинство вышеуказанных экс-чиновников в настоящее время находятся за пределами Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на следующей неделе Оболонский районный суд города Киева намерен допросить президента Украины Петра Порошенко. Глава государства даст показания в деле по обвинению бывшего президента Виктора Януковича в государственной измене.

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