Суд на следующей неделе допросит Порошенко по делу о госизмене Януковича

Глава государства даст показания в деле по обвинению бывшего президента Виктора Януковича в государственной измене. Как рассказал в среду, 14 февраля, перед судебным заседанием журналистам прокурор Руслан Кравченко, сегодня на допрос вызывали Турчинова и Коваля.

На следующей неделе планируем допросить постоянного представителя Украины при ООН Ельченко, а также Президента Украины Порошенко Петра Алексеевича, - пояснил он, добавив, что последние свидетели стороны обвинения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме бывшему президенту Украин Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины, и ведении агрессивной войны.