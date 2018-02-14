Столтенберг рассказал, когда состоится встреча с Порошенко – ВИДЕО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал встречу с президентом Украины Петром Порошенко на этой неделе. Об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе.
По словам генсека, НАТО будет и дальше поддерживать Украину. Поддержка территориальной целостности и партнерство с Украиной будет продолжаться.
"Украина партнер НАТО. Мы продолжаем работать с Украиной. Мы будем продолжать подерживать Украину", - заявил он.
Добавим, в пятницу, 16 февраля, в Мюнхене открывается 54-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 18 февраля.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",