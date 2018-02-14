Столтенберг рассказал, когда состоится встреча с Порошенко – ВИДЕО

По словам генсека, НАТО будет и дальше поддерживать Украину. Поддержка территориальной целостности и партнерство с Украиной будет продолжаться.

"Украина партнер НАТО. Мы продолжаем работать с Украиной. Мы будем продолжать подерживать Украину", - заявил он.



Добавим, в пятницу, 16 февраля, в Мюнхене открывается 54-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 18 февраля.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",