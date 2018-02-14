03:00 14.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Столтенберг рассказал, когда состоится встреча с Порошенко – ВИДЕО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал встречу с президентом Украины Петром Порошенко на этой неделе. Об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе.

Столтенберг рассказал, когда состоится встреча с Порошенко – ВИДЕО

По словам генсека, НАТО будет и дальше поддерживать Украину. Поддержка территориальной целостности и партнерство с Украиной будет продолжаться.

"Украина партнер НАТО. Мы продолжаем работать с Украиной.  Мы будем продолжать подерживать Украину", - заявил он.

Добавим, в пятницу, 16 февраля, в Мюнхене открывается 54-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 18 февраля. 

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", 

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