Стало известно, когда НАТО рассмотрит членство Украины

По словам генсека, в данное время уделяется много времени проведению реформ в Украине. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьется Украина в этом направлении.

Также Столтенберг отметил уровень партнерских отншений между Украиной и Альянсом. Он также пообещал оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

Напоследок он подчеркнул, что НАТО совместно с Украиной будет укреплять партнерство и продолжать работу с официальным Киевом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол Соединенных Штатов Америки Кей Бэйли категорически не согласна с блокировкой совещаний Украина-НАТО, поскольку такие заседания проводятся в рамках действий Альянса для сохранении территориальной целостности страны.