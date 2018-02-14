11:18 14.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда НАТО рассмотрит членство Украины

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО может быть рассмотрено после проведения Киевом реформы в сфере обороны. Об этом сообщает "Укринформ".

Стало известно, когда НАТО рассмотрит членство Украины

По словам генсека, в данное время уделяется много времени проведению реформ в Украине. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьется Украина в этом направлении.

Также Столтенберг отметил уровень партнерских отншений между Украиной и Альянсом. Он также пообещал оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

Напоследок он подчеркнул, что НАТО совместно с Украиной будет укреплять партнерство и продолжать работу с официальным Киевом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол Соединенных Штатов Америки Кей Бэйли категорически не согласна с блокировкой совещаний Украина-НАТО, поскольку такие заседания проводятся в рамках действий Альянса для сохранении территориальной целостности страны.

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