США передали Украине 2,5 тысячи приборов ночного видения - ФОТО

Общая сумма комплектом составила 5,8 миллионов долларов. Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины, в среду, 14 февраля, состоялась церемония передачи приборов ночного видения в количестве 2 500 штук.

Это оборудование предоставлено украинской стороне бесплатно в соответствии с Программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США, - пояснили в ведомстве, добавив, что предоставленных приборов хватит, чтобы обеспечить как минимум десять батальонов.

Вместе с тем начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Виктора Муженко отметил, что предварительное распределение оборудования произведено и в ближайшее время приборы поступят в войска.

При этом посол США в Украине Мари Йованович, которая передала украинской стороне сертификат на оборудование, напомнила, что с 2014 года США предоставили Украине помощь на оборону на общую сумму 850 млн долларов.

Речь идет о различном оборудовании, включая средства контрбатарейной борьбы, беспилотные летательные комплексы, бронированные и санитарные автомобили, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в проекте бюджета США заложили 200 миллионов долларов на безопасность и оборону Украины.