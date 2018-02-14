23:47 14.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100186527:Polishuk

США передали Украине 2,5 тысячи приборов ночного видения - ФОТО

Соединенные Штаты Америки передали Вооруженным силам Украины 2,5 тысячи приборов ночного видения.

США передали Украине 2,5 тысячи приборов ночного видения - ФОТО

Общая сумма комплектом составила 5,8 миллионов долларов. Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины, в среду, 14 февраля, состоялась церемония передачи приборов ночного видения в количестве 2 500 штук.

Это оборудование предоставлено украинской стороне бесплатно в соответствии с Программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США, - пояснили в ведомстве, добавив, что предоставленных приборов хватит, чтобы обеспечить как минимум десять батальонов.

Вместе с тем начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Виктора Муженко отметил, что предварительное распределение оборудования произведено и в ближайшее время приборы поступят в войска.

При этом посол США в Украине Мари Йованович, которая передала украинской стороне сертификат на оборудование, напомнила, что с 2014 года США предоставили Украине помощь на оборону на общую сумму 850 млн долларов.

Речь идет о различном оборудовании, включая средства контрбатарейной борьбы, беспилотные летательные комплексы, бронированные и санитарные автомобили, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в проекте бюджета США заложили 200 миллионов долларов на безопасность и оборону Украины.

Поделиться
Читайте также:
 
В четверг в Украине немного потеплеет, но будет снежить На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выступит знаменитый Эд Ширан - ВИДЕО Саакашвили выдали удостоверение, позволяющее жить и работать в ЕС - ФОТО Украина требует прекратить поставки оружия на оккупированный Донбасс, - Олифер
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив