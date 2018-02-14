Порошенко подписал закон о спортивном оружии

Соответствующий документ обнародован на сайте Верховной рады Украины. Как сказано в сообщении, Закон "О внесении изменений в закон Украины "О физической культуре и спорте" (относительно уточнения некоторых положений)" был принят Радой в январе, а 13 февраля 2018 года и сегодня возвращен с подписью президента.

Вместе с тем документ определяет, что спортивным оружием является "сертифицированное в установленном законодательством порядке огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое, стрелковое, выхолощеное (охолощеное) и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей во время проведения спортивных мероприятий".

Параметры и характеристики оружия должны быть зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанных в Украине. Кроме того, спортивные организации или лица, которые развивают отдельные виды спорта, которые предусматривают использование оружия, имеют право на приобретение, хранение, перевозку и использование спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов.

Учет и сертификация спортивного оружия осуществляются в установленном законодательством порядке, - указано в законе.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, в четверг, 15 февраля.

С этого момента у Кабинета министров будет три месяца на приведение всех нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров на заседании 14 февраля 2018 года утвердил порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями Вооруженных сил Украины во время выполнения задач в районе проведения антитеррористической операции в мирное время.