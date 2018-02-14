23:27 14.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко наградил Мирослава Поповича орденом Свободы

Президент Украины Петр Порошенко наградил украинского философа и общественного деятеля, директора Института философии имени Григория Сковороды, академика НАН Украины Мирослава Поповича орденом Свободы.

Порошенко наградил Мирослава Поповича орденом Свободы

Соответствующий указ президента Украины №32/2018 глава государства подписал 14 февраля 2018 года. Как сказано в обнародованном на сайте президента, Попович Мирослав Владимирович за выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность награждается орденом Свободы посмертно.

Как сообщалось, Мирослав Попович умер 10 февраля 2018 года на 88-м году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним, Мирослав Попович – украинский философ, доктор философских наук, ведущий специалист в сфере культурологии, логики и методологии науки, профессор, академик НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки, директор Института философии имени Григория Сковороды НАНУ.

Как сообщал УРА-Информ, профессор умер в субботу, 10 февраля, в Киеве на 88-м году жизни.

13 февраля состоялась церемония прощания с украинским философом, на которой присутствовал и президент Украины.

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