Польша заботится о восточных границах Евросоюза, - Моравецкий

Об этом сообщает "Польское радио".

По его словам, Польша имеет право выбирать свою миграционную политику. Сейчас Польское государство продолжает работу над финансированием строения скромных, но достойных бытовых условий для тех беженцев, которые когда найдут убежище и элементарное трудоустройство у себя на родине.

По словам премьера, Польша заботится о безопасности на восточной границе Евросоюза.

Страну интересует экономическое сотрудничество в области строения и восстановления инфраструктуры для польских строительных фирм. Поскольку, в таком случае, польские фирмы могли зарабатывать.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава планирует сохранить санкции, введенные Европейским союзом против России.