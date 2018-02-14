19:18 14.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин расставил четкие приоритеты борьбы с бедностью

Украинское правительство одобрило план мероприятий на 2018 год по реализации Стратегии преодоления бедности.

Кабмин расставил четкие приоритеты борьбы с бедностью

Соответствующее решение было принято сегодня, 14 февраля, на заседании правительства.

В таком случае, народные избраны определило конкретные меры на 2018 год, направленные на: повышение действенности политики занятости; повышение денежных доходов населения; обеспечение доступа населения к социальным услугам; минимизацию рисков бедности; социальное отчуждение наиболее уязвимых категорий населения.

В Кабмине уверены, что реализация указанных мер будет способствовать достижению целевых показателей по снижению уровня бедности. Также планируется достигнуть европейских стандартов жизни, созданию особых условий для устранения отчуждения отдельных групп населения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на заседании одобрил отчет о ходе и результатах выполнении программы деятельности правительства в 2017 году.

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