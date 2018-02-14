15:49 14.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020

Украинское правительство сегодня на заседании утвердило государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы. Об этом говорится в сообщении на "Урядовом портале".

Кабмин одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020

Министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко рассказал, что согласно плану заказа на три года, который был начат в 2017 году, уже показала свою эффективность как для государственных заказчиков, так и для предприятий-исполнителей оборонного заказа.

Принятый правительством государственный оборонный заказ базируется на основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы.Согласно документу, все основные усилия Украины будут направлены на обеспечение армии современными образцами вооружения и военной техники.

В этом году финансирование государственного оборонного заказа будет осуществляться в существенно больших объемах.

Добавим, предварительно проект государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы был рассмотрен и одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании дало согласие на бюджет Фонда социального страхования.

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