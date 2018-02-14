Юнкер заявил, что шанс на компромисс с Польшей есть

Европейский союз находится в постоянном контакте и ведет диалог. Польская позиция приблизится к нашей и наша позиция приблизится к польской. Об этом в среду, 14 февраля, заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Напомним, в конце декабря президент Польши Анджей Дуда подписал два противоречивые закона в рамках судебной реформы. Они касаются Национального совета судей и Верховного суда.

Сенат Польши принял скандальные законы о реформе судебной системы несмотря на протесты.

Как сообщал УРА-Информ, 20 декабря, Европейская комиссия рассмотрела вопрос о начале процедуры введения санкций против Польши за нарушения норм верховенства права. Либеральные депутаты Европейского парламента инициировали процедуру санкций против Польши после того, как страна "продолжает отступать от норм верховенство права и независимости суда".