Исполнять обязанности главы МИД Нидерландов будет Сигрид Каг

Им стала министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг. При этом Рютте подчеркнул во вторник, 13 февраля, что Каг будет временно совмещать работу на двух должностях.

Напомним, Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра подал в отставку. Как сообщал УРА-Информ, Зейлстра принял решение уйти в отставку из-за скандала. Накануне чиновник признался, что солгал о присутствии на встрече с Владимиром Путиным в 2006 году. Зейлстра неоднократно утверждал, что 12 лет назад, будучи сотрудником нефтегазовой компании Shell, присутствовал на встрече с иностранными бизнесменами на даче у Путина, во время которой российский президент говорил о "великой России, в состав которой должны войти Беларусь, Украина и страны Прибалтики, а также Казахстан.

Министр продолжает настаивать на том, что этот разговор действительно имел место: он якобы узнал о его содержании от источника, который присутствовал на встрече. Зейлстра, по его словам, решил обнародовать историю от собственного имени, чтобы не подвергать опасности источник и его бизнес.