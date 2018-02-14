Франция может нанести удар по Сирии из-за химического оружия

По словам главы Франции, если будут получены доказательства, что используется запрещенное договорами химическое оружие Франция готова ударить туда, где это оружие произведено.

Вместе с тем Макрон отметил, что пока на сегодняшний день не установлено, применялось ли запрещенное химическое оружие против мирных жителей.

В свою очередь, сирийское правительство неоднократно отрицало использование химического оружия и заявляло, что наносит удары только по повстанцам и боевикам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", специалисты ОЗХО впервые за последнее несколько лет сумели доказать связь между складом химического оружия правительственных войск Сирии и химической атакой с использованием зарина в оазисе Гута.