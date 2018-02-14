10:21 14.02.2018 | Политика | Новости
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Франция может нанести удар по Сирии из-за химического оружия

Президент Эиммануэль Макрон заявил, что страна может нанести удар по Сирии, если там против мирных жителей будет применяться химическое оружие. Об этом сообщает France24.

Франция может нанести удар по Сирии из-за химического оружия

По словам главы Франции, если будут получены доказательства, что используется запрещенное договорами химическое оружие Франция готова ударить туда, где это оружие произведено.

Вместе с тем Макрон отметил, что пока на сегодняшний день не установлено, применялось ли запрещенное химическое оружие против мирных жителей.

В свою очередь, сирийское правительство неоднократно отрицало использование химического оружия и заявляло, что наносит удары только по повстанцам и боевикам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", специалисты ОЗХО впервые за последнее несколько лет сумели доказать связь между складом химического оружия правительственных войск Сирии и химической атакой с использованием зарина в оазисе Гута.

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