ЕС продлил эмбарго на поставки оружия в Беларусь

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.

В своем посте также журналист сообщил, что членство ЕС договаривается о введение освобождения от применения малогабаритных спортивных орудий. Также корреспондент добавил, что сделка будет завершена до конца месяца.

Отметим, что ограничение против Беларуси, которые включают эмбарго на поставки оружия Беларуси было продлено на один год 27 февраля 2017 года. Санкции были введены также против четырех лиц, что включало замораживание их счетов и запрет на въезд на территорию ЕС. Эти лица привлечены к делу о пропаже при непонятных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", приобретение тысяч новых единиц огнестрельного оружия полицией боснийских сербов вызвало опасения по поводу намерений возглавляемого сепаратистами правительства региона и усугубляющегося российского влияния на разделенную страну, переживающую экономическую депрессию".