11:33 13.02.2018 | Политика | Новости
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Запрос об экстрадиции Саакашвили был направлен в Польшу - Минюст Грузии

Прокуратура Грузии запрос на экстрадицию бывшего президента страны Михаила Саакашвили из Украины не снимала.

Запрос об экстрадиции Саакашвили был направлен в Польшу - Минюст Грузии

При этом, поскольку бывший грузинский президент ранее гостил в Польше, прокуратура затребовала его экстрадицию и от Польши тоже. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

Как сообщает издание Грузия Online, которое цитируем слова министра, запрос был в силе, однако решение нужно было принимать украинской стороне. У них было два выбора, и сегодня мы узнали, что они приняли второе решение, то есть осуществили выдворение этого лица со своей территории в ту страну, откуда он в свое время въехал на территорию Украины, - пояснила Цулукиани, добавив, что в прошлом году Саакашвили гостил в Польше и прокуратура Грузии затребовала его экстрадицию и от Польши тоже.

То есть, запрос об экстрадиции направлен и в Польшу, и там действует такое же правило. Это совершилось совсем недавно, и конечно, мы не может требовать от Польши реагирования сегодня же, или завтра, так как в европейских странах, как у нас, так в Польше, и в Западной Европе, существуют одинаковые процедуры, - отметила министр.

При этом отвечая на вопрос, как будут разворачиваться события дальше, она подчеркнула, что программа ресоциализации бывших заключенных будет открыта для Саакашвили, однако до этого, он должен стать заключенным грузинской тюрьмы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 февраля Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство - Польшу.

Пограничники Польши вчера же заявили, что приняли будущего президента Грузии в рамках реадмиссии.

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