Власти США поддерживает встречи Украина-НАТО на всех уровнях

Об этом передает "Радио Свобода".

Отметим, что Бэйли имеет большую надежду, что Венгрия и Украина будут придерживаться правил, предусмотренных международным правом. Это произойдет даже несмотря на то, что было заблокировано заседание указанной комиссии в рамках встречи министров обороны НАТО.

"Невозможности проведения совещаний между НАТО и Украиной не должно быть, ведь они являются важной частью натовских усилий для сохранения границ Украины, надеемся помочь ей получить стабильную власть и уменьшение влияния российского вторжения", - заявила американский посол.

Вместе с тем Бейли подчеркнула, что США полностью поддерживают встречи Украина и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", официальный представитель Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко утверждает, что представители блока оттягивают с формированием политики по поводу российской агрессии в Крыму.