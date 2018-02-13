Венгрия предложила условия для начала диалога с Украиной

Об этом говорится на сайте правительства Венгрии. По словам Сийярто, с начала представители НАТО пытались оказывать давление на Венгрию для воспользования своим правом вето. Однако несмотря на это страна выдержала влияние, потому что это обязанность венгерской внешней политики направленная прежде всего на защиту венгров.

"Венгрия не согласится с утверждением, что проблема меньшинств не должна быть связана с правом вето в международной организации", - продолжил он.

Также Сийярто подчеркнул, что каждая страна, которая работает с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы. "В рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским союзом, то она должна оправдать их ожидания", - отметил он.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол Соединенных Штатов Америки Кей Бэйли категорически не согласна с блокировкой совещаний Украина-НАТО, поскольку такие заседания проводятся в рамках действий Альянса для сохранении территориальной целостности страны.