В Украине начнут работу два американских советника, - Сильверштейн

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Сообщается, что в первую очередь речь идет о советниках по кибербезопасности и стратегическим коммуникациям.

По словам Сильверштейна, в данный момент его команда внимательно изучает Оборонный стратегический бюллетень. Поэтому, сотрудник по кибербезопасности крайне необходим из-за высокой активности агрессора.

"Мы сейчас в процессе поиска такого советника. Это большая инвестиция в человеческий ресурс", – отметил Сильверштейн.

Напоследок американский министр добавил, что совсем недавно в украинское государство прибыл старший стратегический советник, в задачу которого входит обеспечение координации всего процесса оборонной реформы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",в Украину прибы советник президента Соединенных Штатов америки Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.