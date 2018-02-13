14:11 13.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине начнут работу два американских советника, - Сильверштейн

Иностранный советник Министерства обороны Украины от США Стивен Сильверштейн заявил, что в Министерстве обороны Украины в 2018 году начнут работу два американских советника.

В Украине начнут работу два американских советника, - Сильверштейн

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Сообщается, что в первую очередь речь идет о советниках по кибербезопасности и стратегическим коммуникациям.

По словам Сильверштейна, в данный момент его команда внимательно изучает Оборонный стратегический бюллетень. Поэтому, сотрудник по кибербезопасности крайне необходим из-за высокой активности агрессора.

"Мы сейчас в процессе поиска такого советника. Это большая инвестиция в человеческий ресурс", – отметил Сильверштейн.

Напоследок американский министр добавил, что совсем недавно в украинское государство прибыл старший стратегический советник, в задачу которого входит обеспечение координации всего процесса оборонной реформы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",в Украину прибы советник президента Соединенных Штатов америки Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

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