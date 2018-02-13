В Украине для урегулирование ситуации требуется 20 тыс миротворцев, - ООН

Представители Организации Объединенных Наций утверждают, что для разрешения конфликта на Донбассе требуется 20 тыс "голубых шлемов". Об этом передает Reuters.
Согласно информации источника, требуется не только сам факт введения миротворцев. Это должны быть военные с опытом проведения операций в "горячих" точках, такие как Швеция или Бразилия. Трудности могут возникнуть с количеством миротворцев, так как Москва явно будет не готова увидеть 50 тыс человек на Донбассе, необходимо будет внедрять и военных из стран, которые лояльны России, вроде Белоруссии или Сербии.
Отдельно в Мюнхене поднимался вопрос наличия в Украине летального вооружение, которое Вашингтон немерен предоставить официальному Киеву в ближайшие дни.
Кроме того, политики России, Украины, Германии и Франции в Мюнхене будут обсуждать варианты введения миротворческого контингента.
Как сообщалось в "Ура-Информ", президент Украины Петр Порошенко утверждает, что введение миротворческой миссии на Донбассе поможет сдвинуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки.