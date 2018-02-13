В Грузии имеют свои планы по поводу Саакашвили

Вместе с тем если он останется в Польше, официальный Тбилиси отправит запрос о его экстрадиции. Такое мнение во вторник утром, 13 февраля, в эфире Palitranews высказал член правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Нукри Кантария.

Он также отметил, что на данный момент рейтинг Саакашвили в Украине не растет, но теперь он сможет продолжить свою политическую деятельность в Польше. По крайней мере, на короткое время, - сказал грузинский политик добавив, что Украина сделала Саакашвили хороший подарок, выслав его в Польшу.

Напомним, Саакашвили разыскивается в Грузии в связи с многочисленными обвинениями. В случае его экстрадиции на родину, третий президент Грузии подвергнется немедленному аресту и тюремному заключению.

Как сообщал УРА-Информ, Михаила Саакашвили приняли на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии. Пограничная служба Польши сообщает, что в понедельник, 12 февраля, господин Саакашвили был принят на территории Республики Польша.